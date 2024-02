Vorverkauf für Derby startet am Dienstag

Für das nahende Sachsen-Derby zwischen dem FC Erzgebirge Aue und der SG Dynamo Dresden in der 3. Fußball-Liga beginnt laut FCE an diesem Dienstag der Kartenvorverkauf. Ab 10 Uhr richtet sich dieser allerdings nur an Vereinsmitglieder, Abo-Inhaber, Mitglieder der offiziellen Fanclubs und an bereits registrierte Mehrfachkäufer....