Wahl der Erzgebirgs-Sporttalente beginnt in wenigen Tagen

Ein Talent unter Talenten: Melina Fischer hat nach einer knapp vierwöchigen Wettkampf- und Trainingsreise in Nordamerika, während der sie bei den Junioren-Weltcups einmal Dritte und zweimal Vierte wurde, einen überraschenden Empfang in Oberwiesenthal erlebt. Nun gilt es zwar, den verpassten Unterrichtsstoff aufzuarbeiten, denn im Frühjahr stehen für die Rodlerin die Abiturprüfungen an. Weil ihr die Kombination aus Sport und Schule aber in besonderer Weise gelingt, ist sie zur Eliteschülerin des Jahres gekürt worden. Diese deutschlandweit durch den Deutschen Sparkassen- und Giroverband gestiftete Anerkennung wurde ihr von Andreas Schmied (r.) und Jens Römling (l.) überreicht. Neben einem hochwertigen Kopfhörerset enthielt die Geschenkbox auch eine Einladung für 2024 nach Frankfurt am Main, wo alle Eliteschüler der Jahre 2022 und 2023 empfangen werden. Bild: Erzgebirgssparkasse