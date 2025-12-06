Wahnsinns-Bescherung im Wolfsbau im Erzgebirge: So lief das Eishockey-Derby zwischen Schönheide und Chemnitz

Am Ende war es doch noch eine klare Angelegenheit. Aber was Hunderte Fans in der Regionalliga Ost am Sonnabend in Schönheide erlebt haben, war jeden Cent an Eintrittsgeld wert.

Wölfe-Trainer Sven Schröder hatte vorab eindringlich gewarnt: Strafft sich die Defensive nicht, könnte es gegen den Erzrivalen aus Chemnitz eine enge Kiste werden. Genau diesen Beginn hat das Derby in der Eishockey-Regionalliga Ost am Sonnabend in Schönheide gesehen. Die gastgebenden Wölfe gingen zwar blitzschnell in der 2. Minute in... Wölfe-Trainer Sven Schröder hatte vorab eindringlich gewarnt: Strafft sich die Defensive nicht, könnte es gegen den Erzrivalen aus Chemnitz eine enge Kiste werden. Genau diesen Beginn hat das Derby in der Eishockey-Regionalliga Ost am Sonnabend in Schönheide gesehen. Die gastgebenden Wölfe gingen zwar blitzschnell in der 2. Minute in...