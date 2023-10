Wanderpokalsieger gelingt am Fichtelberg der Quattrick

Über 9,4 Kilometer führte die 35. Auflage des Gipfelrennens von Neudorf hinauf auf den höchsten Berg Sachsens. Der Gewinner war ein "alter" Bekannter.

Nach nur 117 Teilnehmern im vorigen Jahr - die zweijährige Corona-Pause hatte Spuren hinterlassen - haben sich die Mitglieder des SV Neudorf nicht entmutigen lassen. Und so gab es diesmal wieder ein Plus zu verzeichnen: Immerhin 150 Laufsportler aus Sachsen und darüber hinaus beteiligten sich an der 35. Auflage des...