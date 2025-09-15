Warum ein Tischtennisspieler aus dem Erzgebirge jetzt in einer Reihe mit Muhammed Ali, Wayne Gretzky und Dirk Nowitzki steht

Stollberg
Dieter Stöckel hat den Tischtennissport in Gornsdorf groß gemacht. Jüngst hat der 13-malige DDR-Meister im Einzel, Doppel und mit der Mannschaft seinen 80. Geburtstag gefeiert. Und eine große Überraschung erlebt.
Weit hat er es nicht. Nicht einmal 200 Meter liegen zwischen dem Wohnhaus von Dieter Stöckel und dem Volkshaus, in dem die Tischtennisspieler des TSV Elektronik Gornsdorf ihre Heimspiele austragen. Der Beste, den der Verein je hervorgebracht hat, ist immer da und gefragt wie eh und je. Als Psychologe, als Coach, als Mentor. Nur an die Platte geht...
