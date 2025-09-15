Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Warum ein Tischtennisspieler aus dem Erzgebirge jetzt in einer Reihe mit Muhammed Ali, Wayne Gretzky und Dirk Nowitzki steht

Ikone des TSV Gornsdorf: Dieter Stöckel hat jüngst seinen 80. Geburtstag gefeiert.
Ikone des TSV Gornsdorf: Dieter Stöckel hat jüngst seinen 80. Geburtstag gefeiert. Bild: Heiko Neubert
Ikone des TSV Gornsdorf: Dieter Stöckel hat jüngst seinen 80. Geburtstag gefeiert.
Ikone des TSV Gornsdorf: Dieter Stöckel hat jüngst seinen 80. Geburtstag gefeiert. Bild: Heiko Neubert
Stollberg
Warum ein Tischtennisspieler aus dem Erzgebirge jetzt in einer Reihe mit Muhammed Ali, Wayne Gretzky und Dirk Nowitzki steht
Redakteur
Von Jürgen Werner
Dieter Stöckel hat den Tischtennissport in Gornsdorf groß gemacht. Jüngst hat der 13-malige DDR-Meister im Einzel, Doppel und mit der Mannschaft seinen 80. Geburtstag gefeiert. Und eine große Überraschung erlebt.

Weit hat er es nicht. Nicht einmal 200 Meter liegen zwischen dem Wohnhaus von Dieter Stöckel und dem Volkshaus, in dem die Tischtennisspieler des TSV Elektronik Gornsdorf ihre Heimspiele austragen. Der Beste, den der Verein je hervorgebracht hat, ist immer da und gefragt wie eh und je. Als Psychologe, als Coach, als Mentor. Nur an die Platte geht...
