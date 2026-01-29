MENÜ
Steven Richter bei der Leichtathletik-WM in Tokio in Aktion. „Spaßwetten“ wurden ihm zum Verhängnis.
Steven Richter bei der Leichtathletik-WM in Tokio in Aktion. „Spaßwetten“ wurden ihm zum Verhängnis. Bild: Michael Kappeler/dpa
Aue
Wettverstoß bei WM: Diskuswerfer Steven Richter und Hendrik Janssen auf Bewährung gesperrt
Redakteur
Von Thomas Treptow
Die beiden deutschen Athleten wetten bei der Leichtathletik-WM aus einer Laune heraus auf Teamgefährten. Doch das ist verboten. „Unser Verhalten war extrem dumm“, gibt der Hüne vom LV 90 Erzgebirge seinen Fehler zu.

Für Diskuswerfer Steven Richter hat ein dummer Fehler am Rande der Leichtathletik-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in Tokio ein Nachspiel. Der 22-Jährige vom LV 90 Erzgebirge, der in Japan in der Qualifikation ausgeschieden war, ist ebenso wie Disziplinkollege Henrik Janssen (Magdeburg) wegen Verstößen gegen die Wettregeln des...
