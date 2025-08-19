Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Biathlon-Abteilungsleiter der TSG Sehma, Ronny Orgis, übergab im Rahmen des Vereinsfestes zusammen mit den Nachwuchssportlern einen Pokal an Gründungsmitglied Günter Süß.
Der Biathlon-Abteilungsleiter der TSG Sehma, Ronny Orgis, übergab im Rahmen des Vereinsfestes zusammen mit den Nachwuchssportlern einen Pokal an Gründungsmitglied Günter Süß. Bild: Thomas Fritzsch
Der Biathlon-Abteilungsleiter der TSG Sehma, Ronny Orgis, übergab im Rahmen des Vereinsfestes zusammen mit den Nachwuchssportlern einen Pokal an Gründungsmitglied Günter Süß.
Der Biathlon-Abteilungsleiter der TSG Sehma, Ronny Orgis, übergab im Rahmen des Vereinsfestes zusammen mit den Nachwuchssportlern einen Pokal an Gründungsmitglied Günter Süß. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Wie ein Radsportler vor 50 Jahren den Biathlonsport in einem Dorf im Erzgebirge ins Rollen brachte
Von Thomas Fritzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Biathleten der TSG Sehma haben das 50-jährige Bestehen ihrer Abteilung gefeiert – und Urgestein Günter Süß. Er legte 1975 den Grundstein, obwohl er zuvor einer anderen Leidenschaft nachging.

Zwei Tage haben in Sehma ganz im Zeichen des Biathlonsports gestanden. Schließlich feierte diese Sektion der TSG Sehma ihr 50-jähriges Bestehen. Mit 150 Kindern und Jugendlichen aus 18 sächsischen Sportvereinen wurde das Jubiläum groß zelebriert. Gewetteifert wurde unter anderem bei den Erzgebirgsspielen auf Inlinern, für die eine bunt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:30 Uhr
1 min.
Zoll stoppt illegale Produktion von Wasserpfeifentabak
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf sieben Beschuldigte. (Symbolbild)
Eine Bande aus dem Leipziger Raum soll aus Rauchtabak, Glycerin, Zucker, Zitronensäure und Aromastoffen Wasserpfeifentabak hergestellt haben. Der Zoll ist ihnen nun auf die Schliche gekommen.
14.04.2025
2 min.
Kegeln: Bezirksmeistertitel wandern nach Ehrenfriedersdorf und Sehma
Der neue Bezirksmeister und sein Vize: Jürgen Bartl (r.) und Reiner Walther.
Zwei Sportler aus der Region konnten ihre Ausgangsposition aus den Vorläufen verteidigen. Die Gesamtbilanz fällt mit sieben Medaillen positiv aus.
Thomas Jacobi
26.05.2025
4 min.
Wintersport-Wochenende am Fichtelberg: Drei Tage für den Biathlon
Linus Asten vom Skiclub Köthen zeigte sein Können am Schießstand der Skiarena am Fichtelberg.
Wenn ein Trainer gegen seine Sportler antritt, dann handelt es sich um einen Spaßwettbewerb. Ein solcher hat am Sonntag unter die dreitägige Rocket Academy den Schlusspunkt gesetzt. Das Event kam an.
Katja Lippmann-Wagner
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
11:30 Uhr
2 min.
Kommentar zu Lehrer ohne Schulabschluss: Wo ein Wille ist ...
Meinung
Redakteur
Hans-Rainer Wolf ist 1946 Neulehrer geworden. Und das nahezu ohne Ausbildung.
Hans-Rainer Wolf ist 97 Jahre alt. Vor 40 Jahren musste er den Lehrerberuf aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen. Kann er Schülern heute noch etwas Wertvolles vermitteln?
Cristina Zehrfeld
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
Mehr Artikel