Wie ein Radsportler vor 50 Jahren den Biathlonsport in einem Dorf im Erzgebirge ins Rollen brachte

Die Biathleten der TSG Sehma haben das 50-jährige Bestehen ihrer Abteilung gefeiert – und Urgestein Günter Süß. Er legte 1975 den Grundstein, obwohl er zuvor einer anderen Leidenschaft nachging.

Zwei Tage haben in Sehma ganz im Zeichen des Biathlonsports gestanden. Schließlich feierte diese Sektion der TSG Sehma ihr 50-jähriges Bestehen. Mit 150 Kindern und Jugendlichen aus 18 sächsischen Sportvereinen wurde das Jubiläum groß zelebriert. Gewetteifert wurde unter anderem bei den Erzgebirgsspielen auf Inlinern, für die eine bunt... Zwei Tage haben in Sehma ganz im Zeichen des Biathlonsports gestanden. Schließlich feierte diese Sektion der TSG Sehma ihr 50-jähriges Bestehen. Mit 150 Kindern und Jugendlichen aus 18 sächsischen Sportvereinen wurde das Jubiläum groß zelebriert. Gewetteifert wurde unter anderem bei den Erzgebirgsspielen auf Inlinern, für die eine bunt...