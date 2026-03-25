Wie eine Spätstarterin aus dem Erzgebirge den Sprung an die Sportschule schafft

Lyn und Nele Zimmermann gehören zu den Wintersport-Talenten des SV Fortuna Pöhla. Skispringen und Nordische Kombination brauchen Nachwuchs – dafür hat der Verein eine Strategie entwickelt. Mit Erfolg.

Als ihre beiden Töchter vor vier Jahren auf einer Minischanze erstmals über den Bakken gegangen sind, hat Diane Zimmermann aus Raschau nicht geahnt, was sich daraus entwickeln würde. „Zum Damenskispringen in Pöhla war eine mobile Minischanze aufgebaut“, erinnert sich die 40-Jährige. „Und die beiden waren sofort begeistert.“ Sie selbst...