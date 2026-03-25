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Die Schwestern Nele und Lyn (r.) Zimmermann gehören zu den großen Nachwuchshoffnungen des SV Fortuna Pöhla.
Die Schwestern Nele und Lyn (r.) Zimmermann gehören zu den großen Nachwuchshoffnungen des SV Fortuna Pöhla. Foto: Katja Lippmann-Wagner
Bärbel Weißflog vom SV Fortuna Pöhla sowie weitere Trainer und Helfer des Vereins werben rührig um Wintersportnachwuchs.
Bärbel Weißflog vom SV Fortuna Pöhla sowie weitere Trainer und Helfer des Vereins werben rührig um Wintersportnachwuchs. Foto: Anna Neef
Mitte vorigen Jahres wurden die neuen Kinder- und Jugendschanzen (rechts im Bild) in Pöhla eingeweiht. Zudem erhielt die Arena den Namen der Skisprunglegende Jens Weißflog.
Mitte vorigen Jahres wurden die neuen Kinder- und Jugendschanzen (rechts im Bild) in Pöhla eingeweiht. Zudem erhielt die Arena den Namen der Skisprunglegende Jens Weißflog. Foto: Anna Neef
Die Schwestern Nele und Lyn (r.) Zimmermann gehören zu den großen Nachwuchshoffnungen des SV Fortuna Pöhla.
Die Schwestern Nele und Lyn (r.) Zimmermann gehören zu den großen Nachwuchshoffnungen des SV Fortuna Pöhla. Foto: Katja Lippmann-Wagner
Bärbel Weißflog vom SV Fortuna Pöhla sowie weitere Trainer und Helfer des Vereins werben rührig um Wintersportnachwuchs.
Bärbel Weißflog vom SV Fortuna Pöhla sowie weitere Trainer und Helfer des Vereins werben rührig um Wintersportnachwuchs. Foto: Anna Neef
Mitte vorigen Jahres wurden die neuen Kinder- und Jugendschanzen (rechts im Bild) in Pöhla eingeweiht. Zudem erhielt die Arena den Namen der Skisprunglegende Jens Weißflog.
Mitte vorigen Jahres wurden die neuen Kinder- und Jugendschanzen (rechts im Bild) in Pöhla eingeweiht. Zudem erhielt die Arena den Namen der Skisprunglegende Jens Weißflog. Foto: Anna Neef
Aue
Wie eine Spätstarterin aus dem Erzgebirge den Sprung an die Sportschule schafft
Von Katja Lippmann-Wagner
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Lyn und Nele Zimmermann gehören zu den Wintersport-Talenten des SV Fortuna Pöhla. Skispringen und Nordische Kombination brauchen Nachwuchs – dafür hat der Verein eine Strategie entwickelt. Mit Erfolg.

Als ihre beiden Töchter vor vier Jahren auf einer Minischanze erstmals über den Bakken gegangen sind, hat Diane Zimmermann aus Raschau nicht geahnt, was sich daraus entwickeln würde. „Zum Damenskispringen in Pöhla war eine mobile Minischanze aufgebaut“, erinnert sich die 40-Jährige. „Und die beiden waren sofort begeistert.“ Sie selbst...
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Anna Neef
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