Wintersportler weichen nach Grenzlauf-Absage an den Fichtelberg aus

Eine Trainingseinheit der besonderen Art haben Skilangläufer des SV Stützengrün erlebt. Das lag vor allem an den geforderten Techniken.

Weil der Grenzlauf in Johanngeorgenstadt ausgefallen ist, sind die Skilangläufer des SV Stützengrün an den Fichtelberg ausgewichen. Beim Trainingstag in Oberwiesenthal, organisiert von ehemaligen Leistungssportlern aus Sachsen, waren acht Stationen zu meistern – von Slalom über Bergsprint bis Weitschub. „Diese waren selbstständig und...