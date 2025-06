Zschopauer Tennisspieler schnuppern am Titel

Nach dem 4:2-Sieg in Schwarzenberg grüßen die Herren-50 des TSV Zschopau von der Spitze der Bezirksliga. Jetzt heißt es warten.

Die Herren 50 des TSV Zschopau stehen kurz vor dem Titelgewinn in der Bezirksliga. Mit 6:2 Punkten grüßen sie nach ihrem letzten Saisonspiel von ganz oben in der Tabelle. Zum Abschluss gewannen die Zschopauer in Schwarzenberg mit 4:2. Entscheiden war dabei die Stärke in den Einzeln, von denen drei an die Gäste gingen und sich nur Thomas...