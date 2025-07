Zugspitzen-Lauf wirkt noch nach: Gebürtiger Erzgebirger bleibt bei Ultratrail trotzdem im Zeitfenster

Weniger als drei Stunden auf den Beinen sein, war sein Ziel. Das hat Michael Pawlowsky vom ESV 90 Eibenstock im Lamer Winkel erreicht.

Nach den mehr als 100 Kilometern an der Zugspitze im Juni ist Michael Pawlowsky vom ESV 90 Eibenstock jetzt beim Ultratrail „Lamer Winkel“ im Bayerischen Wald an den Start gegangen. Unter 400 Teilnehmern aus 17 Nationen nahm er 24 Kilometer und 1200 Höhenmeter unter die Sohlen. Dabei belegte er in 2:57:06 Stunden den 49. Platz. In seiner...