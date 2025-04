33. Landkreislauf in Geringswalde: Auch die Maskottchen mischen wieder mit

106 Staffeln haben sich für den 33. Landkreislauf in Geringswalde in die Startlisten eingetragen. Nachmeldungen sind noch möglich, den Aktiven bleibt dann aber ein Erinnerungsstück verwehrt.

Noch gut zehn Tage sind es, bis eine der größten Volkssportveranstaltungen in Mittelsachsen wieder über die Bühne geht. Am 3. Mai wird der 33. Landkreislauf am Großteich in Geringswalde gestartet. Bislang haben sich 106 Vierer-Staffeln für den Hauptlauf in die Starterlisten eingetragen. Das Anmeldefenster ist dabei noch bis 28. April...