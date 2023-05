A 4 in Richtung Chemnitz voll gesperrt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Pkw und ein Lkw sind am Pfingstsonntag auf der A 4 zusammengestoßen.

Hainichen. Auf der A 4 zwischen Hainichen und Frankenberg ist es am Sonntagabend zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, ereignete sich der Unfall kurz vor 18 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Chemnitz, kurz nach dem Parkplatz Rossauer Wald. Der beteiligte Pkw hat sich nach der Kollision mit dem Lkw überschlagen. Ein Rettungshubschrauber war laut Polizei im Einsatz. Angaben zu Verletzten konnten noch keine gemacht werden. Die beiden Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Autobahn ist in Richtung Chemnitz voll gesperrt.

Unweit des Unfallortes ereignete sich ein weiterer Unfall: In Dittersbach ist am Nachmittag ein Lkw von der Straße abgekommen und umgekippt. Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung "Krach am Bach" müssen sich demnach unter Umständen auf eine längere Anfahrtszeit einstellen. (emg)