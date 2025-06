Als Verkaufsleiterin die Bundesliga-Männer abgehängt: Weißenborner Handballerin wirft „Tor des Monats“

Oberliga-Handballerin Luisa Groß von Rotation Weißenborn ist im Mai bei einer bundesweiten Abstimmung der goldene Wurf gelungen. Die zugehörige Medaille traf kurz nach ihrem Urlaub ein.

Luisa Groß ist Handballerin bei Rotation Weißenborn und spielt in der Oberliga Sachsen – soweit so gut. Vor ein paar Tagen hat sich die 26-Jährige in etwas höhere Sphären geworfen: Beim Daikin-Wettbewerb „Handball-Tor des Monats“ ist ihr der goldene Wurf im Monat Mai gelungen. Die Mittelsächsin setzte sich souverän mit 41 Prozent...