Lucie Walther konnte 5 Tore zum hart erkämpften Sieg gegen Dresden beisteuern. Bild: Gerd Klemm
Lucie Walther konnte 5 Tore zum hart erkämpften Sieg gegen Dresden beisteuern. Bild: Gerd Klemm
Freiberg
„Augen zu und durch“: Weißenborns Handballerinnen sind wieder erfolgreich, müssen sich die Punkte aber hart erarbeiten
Redakteur
Von Steffen Bauer
Die Oberliga-Handballerinnen des SV Rotation haben ihre Hausaufgabe gegen Dresden am Ende sicher gelöst – doch die Leichtigkeit fehlt. Wie können die Weißenbornerinnen die Kurve kriegen?

Daniel Mombreé wusste am Samstagnachmittag nicht, ob er jubeln oder sich doch eher etwas ärgern sollte. „Augen zu und durch“, sagte der Trainer der Weißenborner Oberliga-Handballerinnen nach dem hart erarbeiteten 22:19 (14:11)-Erfolg seines Teams gegen die Sportfreunde Dresden. „Das war keine Glanzleistung von uns.“ Unterm Strich steht...
