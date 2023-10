Austragungsort für Pokalfinals stehen fest

Bereits vor dem Anpfiff der 2.Runde im Fußball-Kreispokal der Männer, die am Wochenende ausgetragen wird, steht der Austragungsort für das Finale fest. "Alle Endspiele werden im nächsten Jahr in Lunzenau stattfinden", kündigt Nico Israel, der Geschäftsführer des Fußball-Kreisverbandes, an. Die Finals der Männer und Frauen...