Beim Herausforderer des FC Erzgebirge Aue: Torhungrige Freiberger Fußballer planen 6. Streich

Seit fünf Spielen ist der BSC Freiberg in der Fußball-Sachsenklasse ungeschlagen und möchte die Erfolgsserie auch bei Sachsenpokal-Viertelfinalist Lichtenstein fortsetzen. Aktuell steht die Partie aber noch auf der Kippe.

Es läuft bei den Fußballern des BSC Freiberg (6. Platz/21 Punkte) in der Sachsenklasse West. Seit fünf Spielen ist die Mannschaft von Nils Hähner ungeschlagen – eine Serie, die den in der vergangenen Saison wechselhaften Bergstädtern richtig guttun dürfte. Am Samstag, 14 Uhr, reist das torhungrige BSC-Team, das mit 33 Toren hinter... Es läuft bei den Fußballern des BSC Freiberg (6. Platz/21 Punkte) in der Sachsenklasse West. Seit fünf Spielen ist die Mannschaft von Nils Hähner ungeschlagen – eine Serie, die den in der vergangenen Saison wechselhaften Bergstädtern richtig guttun dürfte. Am Samstag, 14 Uhr, reist das torhungrige BSC-Team, das mit 33 Toren hinter...