Besser als Bayerns Harry Kane: Mittelsächsischer Torgarant möchte im Kreispokal erneut treffen

Fußball-Kreisligist Hetzdorfer SV hofft in der 2. Pokalrunde gegen die SG Dittmannsdorf im heimischen Waldstadion auf viele Zuschauer. Der treffsicherste HSV-Kicker freut sich auf ein besonderes Duell.

Ende September schaffte Harry Kane, der 2023 von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselt war, eine historische Marke: Er erzielte das 100. Tor für den FC Bayern München in 104 Bundesliga-Spielen. Ein Topwert, mit dem der englische Nationalspieler sogar Fußballgrößen wie Cristiano Ronaldo oder Erling Haaland hinter sich ließ.