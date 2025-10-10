Besser als Bayerns Harry Kane: Mittelsächsischer Torgarant möchte im Kreispokal erneut treffen

Freiberg
Fußball-Kreisligist Hetzdorfer SV hofft in der 2. Pokalrunde gegen die SG Dittmannsdorf im heimischen Waldstadion auf viele Zuschauer. Der treffsicherste HSV-Kicker freut sich auf ein besonderes Duell.
Ende September schaffte Harry Kane, der 2023 von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselt war, eine historische Marke: Er erzielte das 100. Tor für den FC Bayern München in 104 Bundesliga-Spielen. Ein Topwert, mit dem der englische Nationalspieler sogar Fußballgrößen wie Cristiano Ronaldo oder Erling Haaland hinter sich ließ. Der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.