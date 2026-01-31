MENÜ
Erik Riedel erzielte bereits in der ersten Halbzeit vier Tore, insgesamt traf er fünfmal.
Erik Riedel erzielte bereits in der ersten Halbzeit vier Tore, insgesamt traf er fünfmal. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Bittere Heimpremiere für HSG-Trainer: Freiberger Handballer verspielen Halbzeitführung
Redakteur
Von Kai Dittrich
Die Regionalliga-Handballer der HSG Freiberg haben gegen die SG Pirna/Heidenau mit 25:28 verloren. Trotz einer guten Anfangsphase der Dachse hatten die Gäste am Ende den längeren Atem und gewannen das Sachsenderby.

Das erhoffte Feuerwerk zum Heimdebüt von Mario Huhnstock, dem neuen Trainer der HSG Freiberg, ist ausgeblieben. Nach dem Last-Minute-Schock von Wittenberg mussten die Bergstädter in der Regionalliga die nächste bittere Pille schlucken: Gegen die SG Pirna/Heidenau unterlagen die Freiberger im ausverkauften Dachsbau das heiße Sachsenderby mit...
