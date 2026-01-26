MENÜ
Der neue HSG-Trainer Mario Huhnstock (Mitte) musste in Wittenberg auf einige Stammspieler verzichten.
Der neue HSG-Trainer Mario Huhnstock (Mitte) musste in Wittenberg auf einige Stammspieler verzichten. Bild: HSG Freiberg
Freiberg
Bittersüße Feuertaufe bei der HSG Freiberg: Warum der neue Coach trotz eines Last-Minute-Fehlwurfs nicht unzufrieden war
Redakteur
Von Kai Dittrich
Obwohl die Freiberger Regionalliga-Handballer einen Traumstart hinlegten, verloren sie das Aufsteigerduell beim SV Wittenberg-Piesteritz in der Schlusssekunde. Ein wichtiger Akteur blieb zu Hause.

Mario Huhnstock hat in seiner langen Handballkarriere schon einige Schlachten geschlagen. Diese Situation war für ihn aber neu: Bei der Regionalliga-Partie der beiden Aufsteiger zwischen dem HSG Freiberg und dem SV Wittenberg-Piesteritz feierte der 39-Jährige als Trainer der Freiberger Mannschaft seinen Einstand. Auch wenn dieser bei der knappen...
Mehr Artikel