BSC düpiert den Spitzenreiter: Freiberger Kicker „fällen“ Eiche und bleiben im Frühjahr ungeschlagen

Die Fußballer des BSC Freiberg bleiben in der Rückrunde der Sachsenklasse West ungeschlagen. Ausgerechnet beim neuen Spitzenreiter Eiche Reichenbrand feierte das Team von Spielertrainer Rico Thomas am Sonntagnachmittag mit 2:0 (2:0) den zweiten Sieg im Frühjahr, nachdem es zuletzt drei Unentschieden in Folge gegeben hatte. Kevin Budach hatte...