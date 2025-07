Coup geglückt: Ü-60-Kicker aus Neuhausen sind Nordostdeutscher Meister

Der FV Neuhausen/Cämmerswalde hat die Regionalmeisterschaft des NOFV in der Altersklasse Ü 60 gewonnen. Das Team hatte dabei in Bernburg einen starken Rückhalt und starke Nerven.

Uwe Morgenstern und seine Teamkollegen haben es geschafft: Die Ü-60-Kicker des FV Neuhausen/Cämmerswalde haben am Sonntag in Bernburg die Regionalmeisterschaft des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) in der Altersklasse Ü 60 gewonnen. „Wir sind zwar ziemlich geschafft, aber überglücklich“, berichtet der Teamchef. Alle fünf Partien...