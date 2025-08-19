Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bereits im vergangen Jahr gastierte die Bundesliga-Auswahl Ost am Mittweidaer Schwanenteich und bezwang eine mittelsächsische Auswahl.
Bereits im vergangen Jahr gastierte die Bundesliga-Auswahl Ost am Mittweidaer Schwanenteich und bezwang eine mittelsächsische Auswahl. Bild: Robin Seidler/Archiv
Bereits im vergangen Jahr gastierte die Bundesliga-Auswahl Ost am Mittweidaer Schwanenteich und bezwang eine mittelsächsische Auswahl.
Bereits im vergangen Jahr gastierte die Bundesliga-Auswahl Ost am Mittweidaer Schwanenteich und bezwang eine mittelsächsische Auswahl. Bild: Robin Seidler/Archiv
Mittweida
Ehemalige Profis der Fußball-Bundesliga kehren nach Mittweida zurück
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bundesliga-Auswahl Ost gastiert am 7. September wieder im Stadion am Schwanenteich. Diesmal treffen sie auf die Oldies des SV Germania Mittweida.

Schon im vergangenen Jahr sind die Fußballer der Bundesliga-Auswahl Ost in Mittweida zu Gast gewesen. Damals schlugen sie im Stadion am Schwanenteich eine mittelsächsische Auswahl mit 9:1. Nun bietet sich die Möglichkeit einer kleinen Revanche: Am 7. September treffen die Oldies des SV Germania Mittweida auf die ehemaligen Profis, bei denen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.08.2025
5 min.
Aus Mittweida in die Vereinigten Staaten: Germania-Fußballer erlebt das Land der unbegrenzten Möglichkeiten
Einen seiner Wochenendtrips führte Felix Reuther von Germania Mittweida nach Seattle in den Nordwesten der USA. Hier steht er Kerry Park vor der Skyline mit Mount Rainier im Hintergrund.
Felix Reuther vom SV Germania Mittweida lebt und arbeitet seit einem halben Jahr in Detroit. Auf seinen Reisen durch die USA begegnete er auch einer Ikone der Fußball-Bundesliga.
Robin Seidler
11:30 Uhr
1 min.
Zoll stoppt illegale Produktion von Wasserpfeifentabak
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf sieben Beschuldigte. (Symbolbild)
Eine Bande aus dem Leipziger Raum soll aus Rauchtabak, Glycerin, Zucker, Zitronensäure und Aromastoffen Wasserpfeifentabak hergestellt haben. Der Zoll ist ihnen nun auf die Schliche gekommen.
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
18.08.2025
3 min.
Ein Wochenende in anderen Sportarten unterwegs: Mittweidaer Handballer zeigen ihre Vielseitigkeit
Stefan Ernst (in Weiß) von den Mittweidaer Handballern war mit einigen Teamkollegen am Samstag auf dem Fußballrasen aktiv.
Die Handballer des TSV Fortschritt waren beim Fußball und auf dem Fahrrad aktiv. Ein Testspiel im gewohntem Metier gab es für die TSV-Männer aber auch.
Robin Seidler
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
11:30 Uhr
2 min.
Kommentar zu Lehrer ohne Schulabschluss: Wo ein Wille ist ...
Meinung
Redakteur
Hans-Rainer Wolf ist 1946 Neulehrer geworden. Und das nahezu ohne Ausbildung.
Hans-Rainer Wolf ist 97 Jahre alt. Vor 40 Jahren musste er den Lehrerberuf aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen. Kann er Schülern heute noch etwas Wertvolles vermitteln?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel