Ehemalige Profis der Fußball-Bundesliga kehren nach Mittweida zurück

Die Bundesliga-Auswahl Ost gastiert am 7. September wieder im Stadion am Schwanenteich. Diesmal treffen sie auf die Oldies des SV Germania Mittweida.

Schon im vergangenen Jahr sind die Fußballer der Bundesliga-Auswahl Ost in Mittweida zu Gast gewesen. Damals schlugen sie im Stadion am Schwanenteich eine mittelsächsische Auswahl mit 9:1. Nun bietet sich die Möglichkeit einer kleinen Revanche: Am 7. September treffen die Oldies des SV Germania Mittweida auf die ehemaligen Profis, bei denen...