Jens Matthes (M.) hat seit den 90er-Jahren die Abteilung Rope Skipping beim SSV 91 Brand-Erbisdorf mit aufgebaut.
Jens Matthes (M.) hat seit den 90er-Jahren die Abteilung Rope Skipping beim SSV 91 Brand-Erbisdorf mit aufgebaut. Bild: Tim Fischer
Jens Matthes (M.) hat seit den 90er-Jahren die Abteilung Rope Skipping beim SSV 91 Brand-Erbisdorf mit aufgebaut.
Jens Matthes (M.) hat seit den 90er-Jahren die Abteilung Rope Skipping beim SSV 91 Brand-Erbisdorf mit aufgebaut. Bild: Tim Fischer
Freiberg
Ein Rückzug auf Raten: Brand-Erbisdorfer Sportlehrer freut sich auf den Ruhestand und die nächsten Abenteuer
Von Robin Seidler
Seine Karriere begann mit der Nordischen Kombination, doch später kümmerte sich Jens Matthes um die Seilspringerinnen des SSV Brand-Erbisdorf. Inzwischen hat er schon neue Sportarten für sich entdeckt.

Noch knapp zwei Monate, dann hat es Jens Matthes geschafft. Zum Jahresende wird der Sportlehrer des Bernhard-von-Cotta-Gymnasiums in Brand-Erbisdorf nach 45 Arbeitsjahren in den Ruhestand gehen. „Ich hätte auch schon zum 1. Oktober aufhören können, aber zum Jahresende finde ich es besser. Somit arbeite ich sogar ein Vierteljahr länger als...
