Für die Freiberger Footballer, hier beim ersten Heimspiel im Mai, geht die Saison am Sonntag schon wieder zu Ende. Bild: Christian Kluge
Für die Freiberger Footballer, hier beim ersten Heimspiel im Mai, geht die Saison am Sonntag schon wieder zu Ende. Bild: Christian Kluge
Für die Freiberger Footballer, hier beim ersten Heimspiel im Mai, geht die Saison am Sonntag schon wieder zu Ende.
Für die Freiberger Footballer, hier beim ersten Heimspiel im Mai, geht die Saison am Sonntag schon wieder zu Ende. Bild: Christian Kluge
Freiberg
Ein Urgestein der Freiberger Footballer sagt Servus
Von Christian Kluge
Das letzte Saisonspiel der Phantoms in der Verbandsliga gegen Spitzenreiter Suhl ist für einen Trainer der Freiberger auch ein Abschied. Zudem soll es am Sonntag eine Schweigeminute geben.

„Die Saison ist durch – aber das müssen wir erst einmal verarbeiten“, sagt Trainer René Meyer, der bei den Freiberger Footballern für die Abwehrarbeit zuständig ist. Denn kurz vor dem letzten Saisonspiel im eigenen Stadion gegen Verbandsliga-Spitzenreiter Suhl ist völlig unerwartet einer der Phantoms-Spieler verstorben. „Das Team ist...
