Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Geschafft: Die Teilnehmer des Jugendtrainerlehrgangs mit ihren Zertifikaten.
Geschafft: Die Teilnehmer des Jugendtrainerlehrgangs mit ihren Zertifikaten. Bild: KSB/Benjamin Kahlert
Geschafft: Die Teilnehmer des Jugendtrainerlehrgangs mit ihren Zertifikaten.
Geschafft: Die Teilnehmer des Jugendtrainerlehrgangs mit ihren Zertifikaten. Bild: KSB/Benjamin Kahlert
Freiberg
Erfolgreicher Auftakt: Neuer Trainerlehrgang des Kreissportbundes begeistert junge Sportler
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

14 Teilnehmer aus verschiedenen Sportarten haben am Youth-Coach-Lehrgang des KSB Mittelsachsen teilgenommen. Was macht das neue Weiterbildungsprojekt so besonders?

Mit einem frischen Konzept haben der Kreissportbund Mittelsachsen sowie der BSC Freiberg und die Kreissportjugend einen Meilenstein in der Jugendbildungsarbeit gesetzt. Der erstmals durchgeführte Youth-Coach-Grundlehrgang für junge Übungsleiter habe in den Sommerferien mit großem Erfolg stattgefunden, erklärt KSB-Geschäftsführer Benjamin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.07.2025
3 min.
Ein Hauch von Olympia in Mittelsachsen: Kreissportbund bekommt Olympia-Shuttle von Paris
Übergabe des Kleinbusses im Toyota-Autohaus Chemnitz an den Kreissportbund: Eric Braun, Andreas Wagner, Benjamin Kahlert und KSB-Maskottchen Fredi Wolf/v. l.).
Der KSB Mittelsachsen hat einen besonderen Neuzugang: Ein Kleinbus aus der Olympia-Flotte von 2024 wird künftig für Einsätze im Kreis genutzt. Wie kam es zu diesem besonderen Transfer?
Steffen Bauer
01.08.2025
3 min.
Prominente Verstärkung für Kreissportbund Mittelsachsen: Olympiateilnehmer wird Referent
Verstärkt den KSB Mittelsachsen: 400-m-Sprinter Marvin Schlegel aus Freiberg.
Marvin Schlegel wird künftig beim KSB Mittelsachsen als Bildungsreferent fungieren. Die erste Veranstaltung ist schon geplant – an einem für einen 400-m-Sprinter eher ungewöhnlichen Ort.
Steffen Bauer
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
Mehr Artikel