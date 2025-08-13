Erfolgreicher Auftakt: Neuer Trainerlehrgang des Kreissportbundes begeistert junge Sportler

14 Teilnehmer aus verschiedenen Sportarten haben am Youth-Coach-Lehrgang des KSB Mittelsachsen teilgenommen. Was macht das neue Weiterbildungsprojekt so besonders?

Mit einem frischen Konzept haben der Kreissportbund Mittelsachsen sowie der BSC Freiberg und die Kreissportjugend einen Meilenstein in der Jugendbildungsarbeit gesetzt. Der erstmals durchgeführte Youth-Coach-Grundlehrgang für junge Übungsleiter habe in den Sommerferien mit großem Erfolg stattgefunden, erklärt KSB-Geschäftsführer Benjamin... Mit einem frischen Konzept haben der Kreissportbund Mittelsachsen sowie der BSC Freiberg und die Kreissportjugend einen Meilenstein in der Jugendbildungsarbeit gesetzt. Der erstmals durchgeführte Youth-Coach-Grundlehrgang für junge Übungsleiter habe in den Sommerferien mit großem Erfolg stattgefunden, erklärt KSB-Geschäftsführer Benjamin...