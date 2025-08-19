Erfolgscoach der HSG Freiberg: „Mein erfolgreichstes Trainerjahr und ein toller Abgang“

Freiberg
Freiberg. Friedrich Zenk hat die Handballer der HSG in der Saison 2024/25 zurück in Liga 4 geführt. Der 75-jährige Handball-Lehrer blickt mit etwas Abstand noch einmal auf seine Zeit in Freiberg und verrät, wie es bei ihm weitergeht.
Freie Presse: Was hat Sie an diesem Wochenende nochmals nach Freiberg verschlagen? Haben Sie ihren Nachfolgern fix noch ein paar Ratschläge gegeben?
