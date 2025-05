Erfolgstrainer sagt Servus: Thomas Horvath hört bei Brander Volleyballerinnen auf

Die Damen des SSV 91 Brand-Erbisdorf haben sich mit zwei Krimis und einem starken 5. Platz aus der Sachsenklasse-Saison verabschiedet. Es war aber nicht der einzige Abschied am Samstag.

An diesem Sonnabendnachmittag wurde in der Bergstadthalle Brand-Erbisdorf nicht nur sehr guter Volleyball gespielt, es waren auch zwei echte Krimis, die beim Saisonfinale in der Frauen-Sachsenklasse liefen. Im ersten Spiel schlugen die Damen des SSV 91 Brand-Erbisdorf den SV Tresenwald Machern mit 3:2 (25:15, 20:25, 25:14, 23:25, 15:13), im...