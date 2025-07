Erst im DM-Finale, dann zum Führerschein: Mittweidaer Leichtathlet mit ereignisreichen Stunden

Paul Ulland vom TSV Fortschritt Mittweida ist bei der Deutschen U-18-Meisterschaft auf Platz 6 gelandet. Auch die anderen Mittweidaer Leichtathleten kehrten zufrieden aus dem Ruhrgebiet zurück.

Nach der Teilnahme an der Deutschen U-18-Meisterschaft in Wattenscheid am Wochenende ist der Stress für Paul Ulland nicht vorbei gewesen. Der 17-jährige Leichtathlet des TSV Fortschritt Mittweida hatte am Montagvormittag noch einen wichtigen Termin. „Es stand die praktische Fahrschulprüfung an“, erzählt der Seifersbacher. Er meisterte in...