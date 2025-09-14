Ex-Kapitän des Chemnitzer FC als Ersthelfer: „So eine Situation habe ich in meiner gesamten Profikarriere nicht erlebt“

Rochlitz
Die 1:5-Heimniederlage der Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau gegen den Meißner SV ist am Sonntag zur Nebensache geworden. Ein Schockmoment in der zweiten Halbzeit trübte neben dem Ergebnis das Festwochenende.
Der SV Fortschritt Lunzenau hat an diesem Wochenende zwar sein 75-jähriges Bestehen mit rund 1000 Gästen gefeiert, doch ausgelassenen Jubel gab es am Sonntagnachmittag nicht mehr. Einerseits aufgrund des Ergebnisses der Sachsenklasse-Fußballer: Die Lunzenauer Kicker unterlagen dem Meißner SV klar mit 1:5 und lagen dabei bereits nach 10 Minuten...
