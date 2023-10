Fortschritt will aus dem Tabellenkeller klettern

Handball, Bezirksliga: Mittweidaer erwarten TSV Oelsnitz - Claußnitzer treffen auf Wismut Aue II

Mit einem Heimsieg über den TSV Oelsnitz (6./3:3) wollen die Bezirksliga-Handballer des TSV Fortschritt Mittweida (10./2:4) einen großen Sprung in der Tabelle machen. Für Optimismus dürften die beiden Duelle der vergangenen Saison sorgen, in denen die Mittelsachsen jeweils klar die Oberhand behielten - in Mittweida gewannen sie...