Freiberger Fußballer wollen weiter ungeschlagen bleiben

Der BSC Freiberg reist im Mittelfeldduell der Sachsenklasse zur SG Motor Wilsdruff. Im Hinblick auf das Auswärtsspiel ist Freibergs Trainer froh, dass fast alle Spieler wieder gesund sind.

Noch haben die Kicker des BSC Freiberg (9. Platz/27 Punkte) in der Rückrunde der Sachsenklasse West kein Spiel verloren. Allerdings sprang in den vier Spielen auch nur ein Sieg bei Kellerkind Barkas Frankenberg (6:0) heraus. Am Samstag, ab 15 Uhr möchten die Freiberger bei der SG Motor Wilsdruff (7./31 Punkte) das Punktekonto weiter aufstocken....