BSC-Youngster Erik Gläser (l.) wird nicht mit ins Vogtland reisen. Bild: Tim Fischer/Archiv
BSC-Youngster Erik Gläser (l.) wird nicht mit ins Vogtland reisen. Bild: Tim Fischer/Archiv
Freiberg
Freiberger Fußballtrainer warnt: „Wir dürfen nicht ins offene Messer laufen“
Redakteur
Von Kai Dittrich
Der BSC Freiberg möchte seine Angriffswucht in der Sachsenklasse auch in Syrau unter Beweis stellen. Allerdings bei einem Gegner, der den ungeschlagenen Spitzenreiter zuletzt taumeln ließ.

Seit drei Spielen sind die Fußballer des BSC Freiberg (6. Platz/17 Punkte) in der Sachsenklasse West ungeschlagen. Auf das spektakuläre 5:1 gegen Marienberg in Unterzahl folgten ein 2:2 bei Fortuna Chemnitz II und ein 2:1-Heimerfolg gegen den Meeraner SV. Mit 27 Treffern hat der BSC zudem aktuell die drittmeisten Tore der Liga geschossen. Im...
