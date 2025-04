Freiberger Hockey-Team kann sich nicht belohnen

Das Mixed-Team des FHTC hat auch das Rückspiel gegen den ESV Dresden II knapp verloren. Ein Eigengewächs feierte dabei ein vielversprechendes Debüt.

Das Mixed-Team des Freiberger HTC ist zum Rückrundenstart in der Mitteldeutschen Hockey-Verbandsliga der Herren leer ausgegangen. Trotz engagierter Leistung unterlagen die Gelb-Schwarzen im Hockey- und Tennispark an der Hainichener Straße am 4. Spieltag dem ESV Dresden II wie schon im Hinspiel mit 2:3 (1:1). Spielertrainer Eric Timmich war trotz...