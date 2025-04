Freiberger Hockeyspieler starten in die Feldsaison

Das Mixed-Team des Freiberger HTC empfängt am Sonntag in der Herren-Verbandsliga den ESV Dresden II und könnte auf Platz 2 rücken. An einem möglichen Halbfinale dürfte das Team aber nicht teilnehmen.

Beim Freiberger HTC rollt schon seit Anfang April wieder die Hockeykugel an der Hainichener Straße. In den kommenden Wochen starten die Gelb-Schwarzen mit vier weiblichen und zwei männlichen Nachwuchsteams in die Wettbewerbe des Mitteldeutschen Hockeyspielbetriebs. Bei den Erwachsenen geht es bereits am Wochenende los: Das Mixed-Team des FHTC...