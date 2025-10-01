Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Symbolbild/Brocreative

Freiberg
Freiberger Korbjäger unterliegen auch dem zweiten Oberliga-Absteiger
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Miners müssen in der Landesliga weiterhin auf den ersten Punktgewinn der Saison warten. Bei den Dresden Titans verletzte sich zudem ein Freiberger Akteur.

Die Basketballer des ATSV Freiberg haben in der Landesliga auch gegen den zweiten Absteiger aus der Oberliga eine Niederlage einstecken müssen. Sie verloren bei den Dresden Titans V mit 57:86 (20:53). Obwohl das Team den ersten Korb des Spiels erzielte, war es zu keiner Zeit in der ersten Halbzeit physisch und mental wirklich im Spiel....
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
22.09.2025
2 min.
Kampf der Miners nicht belohnt: Freiberger Basketballer kassieren Auftaktpleite
Kleinigkeiten machten im Spiel des ATSV mit Sri Satya Dhulipudi (r.) gegen die Chemnitzer den Unterschied.
Der ATSV Freiberg verliert das erste Saisonspiel der Landesliga gegen Oberliga-Absteiger SSV Chemnitz mit 78:93. Trotz der Niederlage blickt der Freiberger Coach optimistisch nach vorn.
Kai Dittrich
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
19.09.2025
3 min.
Mit vielen neuen Gesichtern: Freiberger Basketballer gehen wieder auf Korbjagd
Stefan Machac, zuletzt ein Leistungsträger, hat den ATSV aus Studiengründen verlassen.
Die Herren des ATSV Freiberg starten am Wochenende in die neue Landesliga-Saison. Nach dem gerade so geschafften Klassenerhalt hat sich der Kader grundlegend verändert.
Steffen Bauer
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
