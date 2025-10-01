Freiberger Korbjäger unterliegen auch dem zweiten Oberliga-Absteiger

Freiberg
Die Miners müssen in der Landesliga weiterhin auf den ersten Punktgewinn der Saison warten. Bei den Dresden Titans verletzte sich zudem ein Freiberger Akteur.
Die Basketballer des ATSV Freiberg haben in der Landesliga auch gegen den zweiten Absteiger aus der Oberliga eine Niederlage einstecken müssen. Sie verloren bei den Dresden Titans V mit 57:86 (20:53). Obwohl das Team den ersten Korb des Spiels erzielte, war es zu keiner Zeit in der ersten Halbzeit physisch und mental wirklich im Spiel....
