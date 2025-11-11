Freiberger Tischtennisspielerinnen setzen Siegesserie fort

Freiberg
Die Damen des SV Saxonia Freiberg haben in der Sachsenliga den ersten Auswärtssieg gefeiert. Einen kleinen Wermutstropfen gab es jedoch.
Die Tischtennisspielerinnen des SV Saxonia Freiberg haben sich nach dem Abstieg aus der Oberliga Mitte endgültig gefangen. Nach den Heimsiegen gegen die Leutzscher Füchse (8:5) und den TTC Elbe Dresden II (8:1) feierten die Damen um Sandra Stenzel beim Tabellennachbarn TTC Neukirch nun den ersten Auswärtssieg in der Sachsenliga – der mit 8:1...
