Fußballchef Marcus Hiemann und Vereinsurgestein Uwe Nestler des SV Fortuna Langenau freuten sich jüngst über den Besuch von Sidney Raebiger.
Sidney Raebiger erhielt schon in jungen Jahren bei Fortuna Langenau viele Auszeichnungen.
Seit Sommer 2024 spielt Sidney Raebiger bei Eintracht Braunschweig, hier beim Heimdebüt gegen Holstein Kiel im Dezember 2025. Zuletzt musste er wegen einer Rippenverletzung erneut pausieren.
Freiberg
Fünfstelliger „Geldsegen“ für Heimatverein: Sidney Raebiger beschert Langenauer Fußballern ein spätes Geschenk
Von Kai Dittrich
Im Sommer 2024 bestritt der ehemalige Spieler von RB Leipzig sein erstes Zweitligaspiel für Eintracht Braunschweig. Warum der mittelsächsische Verein jüngst dafür belohnt wurde.

Für seine gute Nachwuchsarbeit ist die Fußballabteilung des SV Fortuna Langenau über die Grenzen Mittelsachsens hinaus bekannt. Nachwuchstalente wie Niklas May (SV Wehen Wiesbaden), Lucas Ehrlich (Hallescher FC), Jonas Dittrich (FSV Zwickau), Johanna Seifert (Hertha BSC) und viele weitere haben in den vergangenen Jahren den Sprung in den...
