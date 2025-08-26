Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Zwei mittelsächsische Frauenmannschaft haben im Fußball-Sachsenpokal aus dem Kleinfeld die 1. Runde mit Bravour gemeistert.
Zwei mittelsächsische Frauenmannschaft haben im Fußball-Sachsenpokal aus dem Kleinfeld die 1. Runde mit Bravour gemeistert. Bild: Robin Seidler/Archiv
Freiberg
Fußball: Kreispokalgewinnerinnen mit Kantersieg im Sachsenpokal
Von Robin Seidler
Die Kickerinnen der SpG Bräunsdorf/Bobritzsch haben in der 1. Runde des Sachsenpokals auf dem Kleinfeld mit 13:0 gewonnen. Auch die SpG Dittersbach/Hainichen war erfolgreich.

In ihrem ersten Pflichtspiel nach dem Kreispokalsieg gegen den TSV Falkenau (3:0) am Pfingstmontag haben es die Fußballerinnen der SpG Bräunsdorf/Bobritzsch schon wieder krachen lassen. Im Sachsenpokal auf dem Kleinfeld, der zur vergangenen Saison in den Spielbetrieb genommen wurde, bezwangen die mittelsächsischen Kickerinnen die SpG Blau-Weiß...
Mehr Artikel