Fußball-Mittelsachsenliga: TSV Langhennersdorf hält die Klasse, SV Oberschöna muss wieder runter

Am letzten Spieltag in der Mittelsachsenliga haben die Langhennersdorfer ihren Ortsnachbarn in der Tabelle noch überholt. Eine Etage tiefer ist das Aufstiegsrennen auch entschieden.

Nachdem am Samstag in der Fußball-Sachsenklasse der SV Germania Mittweida den Ligaverbleib nicht geschafft hat, war klar, dass es am Sonntag in der Mittelsachsenliga noch einen weiteren Absteiger geben wird. Und hier erwischte es den SV Oberschöna, der nach nur einer Saison zurück in die Mittelsachsenklasse muss. Die SVO-Kicker unterlagen dem... Nachdem am Samstag in der Fußball-Sachsenklasse der SV Germania Mittweida den Ligaverbleib nicht geschafft hat, war klar, dass es am Sonntag in der Mittelsachsenliga noch einen weiteren Absteiger geben wird. Und hier erwischte es den SV Oberschöna, der nach nur einer Saison zurück in die Mittelsachsenklasse muss. Die SVO-Kicker unterlagen dem...