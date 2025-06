Fußball: Trainerkarussell in Mittelsachsen dreht sich dieses Jahr stärker als sonst

Allein in der Mittelsachsenliga gibt es einige Trainerwechsel in der Sommerpause. Manche Vereine haben bereits Lösungen für die Nachfolge gefunden.

So schnell, wie sich in diesen Tagen das Trainerkarussel bei den mittelsächsischen Fußballern dreht, könnte einem glatt schwindelig werden. Einige Vereine suchen noch neue Übungsleiter, andere haben bereits Vollzug gemeldet. Ungewöhnlich ist die Häufigkeit an Trainerwechseln in diesem Sommer.