Im Spiel von Eintracht Braunschweig gegen Holstein Kiel kehrte Sidney Raebiger auf den Rasen in der 2. Bundesliga zurück. Bild: Imago/regios24
Im Spiel von Eintracht Braunschweig gegen Holstein Kiel kehrte Sidney Raebiger auf den Rasen in der 2. Bundesliga zurück. Bild: Imago/regios24
Freiberg
Fußballer Sidney Raebiger bei Eintracht Braunschweig: Nach überraschendem Heim-Debüt zu Gast bei Dynamo Dresden
Von Robin Seidler
Sidney Raebiger aus Brand-Erbisdorf bestritt erstmals seit seinem Wechsel zu Eintracht Braunschweig ein Pflichtspiel vor heimischer Kulisse. Hinter ihm liegt eine Leidenszeit mit vielen Rückschlägen.

Unverhofft kommt oft – und plötzlich war eine lange Leidenszeit vorbei: Fußballer Sidney Raebiger von Zweitligist Eintracht Braunschweig, der in Brand-Erbisdorf seine privaten und fußballerischen Wurzeln hat, kam am vergangenen Spieltag gegen Holstein Kiel nach seinem Wechsel von Eintracht Frankfurt nach Niedersachsen im Sommer 2024 völlig...
