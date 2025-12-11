Fußballer Sidney Raebiger bei Eintracht Braunschweig: Nach überraschendem Heim-Debüt zu Gast bei Dynamo Dresden

Freiberg
Sidney Raebiger aus Brand-Erbisdorf bestritt erstmals seit seinem Wechsel zu Eintracht Braunschweig ein Pflichtspiel vor heimischer Kulisse. Hinter ihm liegt eine Leidenszeit mit vielen Rückschlägen.
Unverhofft kommt oft – und plötzlich war eine lange Leidenszeit vorbei: Fußballer Sidney Raebiger von Zweitligist Eintracht Braunschweig, der in Brand-Erbisdorf seine privaten und fußballerischen Wurzeln hat, kam am vergangenen Spieltag gegen Holstein Kiel nach seinem Wechsel von Eintracht Frankfurt nach Niedersachsen im Sommer 2024 völlig...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.