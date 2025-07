Gelungene Premiere: Leichtathletik-Talente des TVL Freiberg auf Rekordjagd an der Donau

Nils Wagner und Finley Max Wolf haben bei ihren ersten deutschen Meisterschaften komplett überzeugt und mit persönlichen Bestleistungen aufgewartet. Für einen ging es sogar ins Finale.

Die beiden jungen Leichtathleten des TVL Freiberg, die sich am Wochenende für die Deutschen Jugendmeisterschaften der Altersklasse U 16 in Ulm qualifiziert hatten, haben sich bei ihrem Saisonhöhepunkt in Topform präsentiert. „Was für starke deutsche Meisterschaften für unseren Verein“, strahlte Trainer Sylvio Christ nach dem Auftritt im...