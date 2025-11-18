Gemeinsam stark: Karateka des Rochlitzer Stützpunkts glänzen bei Deutscher Meisterschaft in Chemnitz

Bei der DM der Altersklassen U 16 und U 18 lief es für die Kämpfer aus Rochlitz, Stollberg, Chemnitz und Zwickau in den Einzeln nicht ganz nach Wunsch. Dafür überzeugten die Mädchen der Region im Teamwettbewerb.

Endlich einmal kurze Wege für die Kämpfer des Karate-Do Rochlitz: Die Deutsche Meisterschaft der Altersklassen U 16 und U 18 wurde am Wochenende fast vor der eigenen Haustür ausgetragen. Im Chemnitzer Sportforum kämpften 678 Karateka aus 176 Vereinen um die nationalen Titel. Nur die jeweils zwei besten Athletinnen und Athleten jeder...