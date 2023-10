Germania bleibt in der Spur

Die Mittweidaer Landesklasse-Kicker haben beim 4:1 gegen Meißen ihren vierten Sieg in Folge gefeiert. Vor allem ein Akteur war daran maßgeblich beteiligt.

Die Siegesserie der Mittweidaer Landesklasse-Fußballer hält weiter an. Gegen den in dieser Saison noch sieglosen Meißner SV wurde die Germania am Sonnabend ihrer Favoritenrolle gerecht und holte sich beim 4:1 (3:0) ihren vierten Sieg in Folge.