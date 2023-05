Glauchauer freut sich auf Finnland

Als am Samstag die Dämmerung über dem Stadion am Schwanenteich hineinbrach und das Flutlicht angeschaltet wurde, ging es für Tom Förster auf die Bahnen. Der Glauchauer, der für die LGBraunschweig startet, war so etwas wie der Lokalmatador bei den Titelkämpfen. Für ihn ging es darum, die Norm (29:30 Minuten) für die U-23-EM im...