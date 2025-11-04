Goldener Treffer in Minute eins: Langenauer Torschützenkönig entscheidet Nachwuchsderby

Die A-Jugend-Fußballer von Fortuna Langenau haben das mittelsächsische Duell beim BSC Freiberg knapp für sich entschieden. Dabei musste der Langenauer Trainer bei der Einsatzzeit einiger Spieler improvisieren.

Die A-Junioren-Kicker von Fortuna Langenau haben ihren 2. Platz in der Sachsenklasse Ost durch einen 1:0-Sieg beim BSC Freiberg verteidigt. Dabei wurde das mittelsächsische Derby bereits in der 1. Spielminute durch einen Treffer des Langenauer Nachwuchsstürmers Max Schubert entschieden. Der 19-Jährige vollendete nach Steckpass aus dem Zentrum...