Jeremy Gerz (r.), hier im Vorjahresspiel gegen Mittweida, stand am vergangenen Sonntag gleich auf zwei Fußballplätzen. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Jeremy Gerz (r.), hier im Vorjahresspiel gegen Mittweida, stand am vergangenen Sonntag gleich auf zwei Fußballplätzen. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Freiberg
Goldener Treffer in Minute eins: Langenauer Torschützenkönig entscheidet Nachwuchsderby
Redakteur
Von Kai Dittrich
Die A-Jugend-Fußballer von Fortuna Langenau haben das mittelsächsische Duell beim BSC Freiberg knapp für sich entschieden. Dabei musste der Langenauer Trainer bei der Einsatzzeit einiger Spieler improvisieren.

Die A-Junioren-Kicker von Fortuna Langenau haben ihren 2. Platz in der Sachsenklasse Ost durch einen 1:0-Sieg beim BSC Freiberg verteidigt. Dabei wurde das mittelsächsische Derby bereits in der 1. Spielminute durch einen Treffer des Langenauer Nachwuchsstürmers Max Schubert entschieden. Der 19-Jährige vollendete nach Steckpass aus dem Zentrum...
Mehr Artikel