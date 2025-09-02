Grandiose Steigerung: Junger Freiberger Leichtathlet trumpft bei Deutscher Meisterschaft auf

Nils Wagner vom TVL Freiberg hat bei den Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften der Jugend in Leverkusen Platz 13 unter 30 Startern belegt. Der 15-Jährige stellte zudem in vier Disziplinen Bestleistungen auf.

Sylvio Christ ist am Ende fast aus dem Häuschen gewesen. „Eine absolut beeindruckende Leistung", jubelte der Trainer des TVL Freiberg. Gemeint war der Auftritt von Nils Wagner, der am Wochenende bei den Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften der Jugend im Leverkusener Fritz-Jacobi-Stadion startete und dort gleich vier persönliche Bestleistungen...