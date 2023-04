Härtetest für HSG-Männer

Auf die Handballer der HSG Freiberg wartet am Wochenende ein echter Härtetest. Die Schützlinge von Cheftrainer Marko Brezic laufen am Samstagabend in der Ernst-Grube-Halle zunächst gegen den SV Hermsdorf auf, ehe sie keine 48 Stunden später erneut gefordert sind: Am Montag, 16 Uhr, wartet dabei kein Geringerer als der HC Burgenland,...