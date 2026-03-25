Handballer der HSG Freiberg dürfen nach Abstiegskrimi durchatmen

Freiberg
Über Ostern haben die Freiberger Männer einige Tage frei, ehe dann gleich ein ganz schwerer Brocken wartet. Und die jungen HSG-Dachse dürfen sich auf einen interessanten Ausflug freuen.
Die Handballer der HSG Freiberg haben sich mit dem 31:27-Sieg im Kellerduell gegen den SV Oebisfelde nicht nur Luft auf die Abstiegsplätze, sondern auch ein entspanntes Osterfest verschafft. Die Schützlinge von Mario Huhnstock haben über die Feiertage fast eine komplette Woche frei. „Die Jungs haben vier Punkte aus drei Spielen geholt und...
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